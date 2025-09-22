Carlos Rodríguez no ve diferencias entre las retenciones cero de Milei con el “Plan Platita” de Massa

El economista Carlos Rodríguez, quien supo ser uno de los asesores de Javier Milei, comparó la eliminación de las retenciones a las exportaciones de carnes y los cereales con el denominado "Plan Platita" de Sergio Massa cuando era ministro de Economía y candidato a presidente en las elecciones de 2023.

En su cuenta de X, el economista expresó: “No veo la diferencia entre el Plan Platita electoral de Massa y la eliminación temporal (solo por 40 días) de las retenciones preelectorales de Milei/Caputo”, además señaló que “ambos cuestan recursos fiscales” pero “la diferencia es quién se beneficia”.

El ex viceministro de economía coincidió en algunos momentos con lo que dijeron algunos gobernadores como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, al expresar que “este sube y baja de Retenciones, tiene claros fines electorales, no es una política fiscal pro agro, que debería ser permanente y más aún, una política de Estado”.

En otro momento, el economista destacó que “el Plan Platita era más gasto sin impuesto” y “la baja de retenciones temporal es subir el GASTO temporariamente, comprando dólares del agro MÁS CAROS para ciertos productos exportados”.

También destacó que “las Retenciones no se consideran impuestos” pero criticó que son “modificadas por Decretos de dudosa validez Constitucional”.

Al mismo tiempo, destacó que tanto el "Plan Platita" como con la baja en las retenciones “habrá más déficit fiscal” como final.

Su mirada sobre apoyo de EE.UU.

Rodríguez mencionó que ve de manera positiva el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, al mismo tiempo pidió que sirva para modificar “drásticamente la política económica de estos últimos años”.

“El anuncio del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, es una señal muy fuerte de que habrá apoyo importante del Tesoro USA”, remarcó.

Por otro lado, alertó que “si el Tesoro de USA nos presta US$ 30 mil millones, seguro que se estabilizará el dólar. Si sigue el carry trade a tasas exorbitantes en dólares, esos fondos sólo comprarán una estabilidad temporaria”.

Con respecto al sistema cambiario actual, consideró que “esta sería la oportunidad óptima para implementar una flotación libre sin intervenciones ni cepo”.

Finalmente, el economista detalló que “las Reservas estarían para garantizar los pagos de la deuda del Tesoro. El Tesoro podría además comprar dólares en el mercado libre con su superávit (1,5% del PBI) en operaciones preanunciadas y competitivas”.

GZ