El lunes empleados de Comercio festejan su día en un panorama poco alentador

El próximo lunes empleados de comercios celebrar su día y si bien el panorama no es alentador en el sector, desde hace algunos años los trabajadores podrán descansar.

Ángel Ortíz, Secretario gremial del Sindicato de empleados de comercio de Salta recordó a la comunidad que: "El día lunes 29 se va celebrar y conmemorar, el día del empleado de comercio, que en realidad fue estalecido para todos los 26 de septiembre, el cual es trasladado hace 8 años al último lunes de septiembre".

Advirtió que por el festejo: "No va haber supermercados, comercios y la actividad comercial que habrá seguramente son aquellas que serán atendidos por sus propios dueños, que son pequeños comercios o de cercanías".

Consultado por bajas ventas y cierre de comercios en Salta, debido a la crisis económica que afecta a todo el país dijo que: "Esto es cuando a la gente no le alcanza, la pérdida de venta y bueno lamentablemente cuando caen las ventas, aparte los costos fijos, alquileres, luz, servicios públicos siguieron subiendo como si nada que no tienen nada que ver con la inflación".

Aseguró que no hay crédito bancario y las ventas son bajas, situación que posterga el crecimiento: "Las empresas aumentaron los costos pero mermaron sus ventas. No está habiendo crédito para inversión principalmente y los créditos siguen siendo de tazas altísimas, por lo tanto realmente hoy es una cuestión muy usuraria en lo que es la oferta bancaria o financiera para las empresas, eso se nota en la financiación, por eso no vemos inversión ni crecimiento y por la pérdida de las ventas" cerró por El Once TV.