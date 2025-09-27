Premio histórico: Bonaerense ganó más de $140 millones en Bingo Oasis Pilar

Un golpe de suerte ha sacudido a nuestro país luego de que un pilarense se convirtiera en el flamante ganador de un pozo acumulado de más de 140 millones de pesos en Bingo Oasis Pilar, ubicado en Buenos Aires. ¿Es posible que se entregue un premio de esa magnitud en Salta? Aquí te contamos los premios más importantes.

El ganador es un hombre de alrededor de 50 años cuya identidad se mantiene en reserva. Es un habitué de la sala de juegos, a la que solía concurrir con su familia en busca de momentos de diversión. Sin embargo, en esta ocasión, la visita se convirtió en un hito inolvidable en su vida.

"Me estaba por ir pero algo me dijo que me quede, sabía que el premio era para mí", confesó el hombre, visiblemente emocionado, a los medios de comunicación presentes en la sala. Su instinto no lo defraudó, y una de las máquinas de Bingo Oasis Pilar le entregó el premio mayor, desatando un gran festejo en el establecimiento.





¿Cuáles fueron los premios más altos entregados en Salta?



Si bien Bingo Oasis Pilar destaca por tener los pozos más altos de todo el país, en la capital salteña hay una sala que figura por encima del resto en lo que refiere a premios millonarios. Estamos hablando de Nuevo Casino Alberdi, la sala que bate todos los récords de premios entregados en toda la región Norte.

El premio más alto lo entregó la Jin Ji Bao Xi, perteneciente a la sala ubicada en Alberdi 165, por más de 58 millones de pesos. Este increíble premio salió el 26 de marzo de 2025, pero no fue el único premio millonario otorgado por el Casino.

Los 3 premios más altos de Nuevo Casino Alberdi:





Nuevo Casino Alberdi sortea una moto 0km



Nuevo Casino Alberdi no sólo ofrece los mejores slots y premios de toda la región norte, sino que además realiza grandes sorteos mes a mes. Este último fin de semana entregó un Smart TV de 50 pulgadas y para el 28 de septiembre pone de premio una moto 0km. Para participar solo es necesario acercarse a la sala y llenar el cupón correspondiente. El sorteo se realizará el domingo a las 21 hs entre todos los presentes.

Estos grandes premios demuestran que la vida puede cambiar en cuestión de segundos para aquellos que busquen la fortuna y Nuevo Casino Alberdi es el encargado de hacer realidad esos sueños.