Cierre masivo de supermercados y comercios argentinos por 24 horas: Cuándo y a partir de qué hora

En Argentina, la red de supermercados e hipermercados constituye un eje fundamental para la vida diaria y la economía nacional. Estos grandes centros comerciales, con su amplia gama de productos que incluyen alimentos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y para el hogar, se posicionan como los principales puntos de abastecimiento para millones de argentinos. Su rol trasciende el mero comercio minorista, representando un mecanismo estratégico para la estabilidad del mercado interno y el desarrollo regional.

La vasta oferta de los supermercados e hipermercados permite que los consumidores accedan a numerosos bienes esenciales en un solo lugar, lo que facilita la dinámica de consumo y asegura una oferta diversificada y constante. Esta concentración de productos genera una estructura de precios más competitiva y sostiene la cadena productiva y comercial en múltiples niveles, desde la producción primaria hasta la venta al público.

Además, la logística compleja y avanzada que caracteriza a estos establecimientos garantiza la distribución continua de productos en todo el territorio nacional, incluyendo tanto las grandes ciudades como las zonas rurales y pequeñas localidades. Esta capacidad es vital para la economía argentina y para la calidad de vida de sus habitantes, especialmente cuando el acceso a bienes esenciales se convierte en un indicador clave de bienestar social.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país

Foto: Urgente 24

Más allá de su función comercial, supermercados e hipermercados tienen un robusto impacto social. Generan miles de empleos directos e indirectos, abarcando una variedad de funciones como atención al cliente, logística, administración, carga y descarga, entre otras. Esto convierte a estos establecimientos en importantes fuentes de trabajo para amplias regiones del país.

La distribución de estos centros comerciales y de sus puestos laborales sostiene el desarrollo regional, ya que no se limitan únicamente a los grandes centros urbanos, sino que alcanzan también áreas menos pobladas, contribuyendo a la economía local y a la inclusión laboral en distintos contextos sociales.

ORÍGENES HISTÓRICOS DE UNA FECHA CLAVE PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

La historia del Día del Empleado de Comercio es la historia de una lucha sindical por derechos básicos en un sector históricamente vulnerable. La ley 11.729, sancionada el 26 de septiembre de 1934, marcó un antes y un después para los trabajadores del comercio en Argentina.

Promovida por la Federación de Empleados de Comercio, esta regulación estableció derechos como licencias por enfermedad y accidentes, y la garantía de indemnización ante despidos, derechos que hoy se dan por sentados pero que entonces representaron una conquista fundamental en la justicia social y laboral.

El sector se prepara para celebrar el Día del Empleado de Comercio

Foto: Diario Uno

La fecha seleccionada para recordarla se mantiene vigente durante más de 90 años, y la reciente decisión de trasladar la celebración en 2025 se interpreta como una reafirmación del compromiso colectivo por fomentar mejores condiciones laborales y un reconocimiento tangible para el sector.

CONFIRMARON EL TRASLADO DEL DÍA DEL COMERCIO EN SEPTIEMBRE DE 2025

La decisión de trasladar la fecha del Día del Empleado de Comercio responde a la voluntad de hacer un reconocimiento real y efectivo a los trabajadores del sector, fomentando un descanso obligatorio que hasta ahora, si bien estaba contemplado por ley, no siempre se cumplía de manera homogénea.

Según un comunicado oficial de FAECyS, citando la ley 26.541 sancionada en 2009, la conmemoración original del 26 de septiembre pasa al lunes 29 de septiembre "en uso de su autonomía colectiva", para que ese día se respete como una jornada no laborable similar a un feriado nacional.

Día del Comercio 2025: se confirmó qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

Foto: 0221

Esta ley estableció en su momento que el 26 de septiembre debía ser considerado oficialmente un día no laborable para los empleados de comercio, equiparable a los feriados nacionales en términos legales, una conquista histórica para el sector.

Esta normativa fue resultado de la lucha sindical encabezada por la Federación de Empleados de Comercio, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, y significó avances clave para los trabajadores, como la obtención de licencias por enfermedad, accidentes y la indemnización por despido.

El traslado de la fecha implica que el lunes 29 de septiembre de 2025 la gran mayoría de los comercios, centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados. Esto tendrá un impacto directo en la rutina tanto laboral como de consumo de miles de personas en todo el país.

Lo que durante años se consideró una fecha con reconocimiento limitado y que muchas veces se corría por conveniencia comercial, esta vez se presenta como un día sin actividad que se asemejará a un feriado nacional para el sector.

Los shoppings y cadenas minoristas deberán ajustar sus planes operativos para ese día, lo que afectará también la dinámica comercial y turística de las ciudades. Esta medida revalida la importancia de proteger el descanso de los empleados y busca garantizar que tengan un día completo para su disfrute personal y familiar, sin la presión de acudir a trabajar.

EL ROL FUNDAMENTAL DEL SECTOR MERCANTIL Y LOS TRABAJADORES

El sector mercantil argentino constituye uno de los pilares más importantes del empleo privado a nivel nacional, integrando desde el comercio barrial hasta grandes superficies y cadenas comerciales. Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se encuentran amparados por este régimen específico, que los protege en sus derechos laborales.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto a las cámaras empresariales del rubro —como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA)— trabajaron en conjunto para acordar el traslado de la fecha y las condiciones operativas para la jornada de celebración. Este consenso implicó la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, legitimando así el marco legal y operativo que regirá el día.

Durante la celebración, los comercios podrán abrir sus puertas exclusivamente bajo condiciones especiales: solo podrán atender propietarios o empleados que voluntariamente decidan prestar servicios, sin que exista obligación alguna para el resto del personal.

CUÁNTO COBRO SI TRABAJO EL DÍA DEL COMERCIO 2025

El Día del Empleado de Comercio en 2025 se celebra en un contexto de incremento salarial y ajustes paritarios. Según el último acuerdo reconocido en julio, las escalas salariales para septiembre consideran una suma no remunerativa mensual de $40.000 que se mantendrá hasta diciembre, momento en que se incorporará al salario básico.

El salario mensual se paga completo, sin descuentos ni obligación de justificar la ausencia. No corresponde la compensación con francos, ni la reducción de otras jornadas de descanso.

Para los empleados que presten servicios el 29 de septiembre, el régimen de liquidación es idéntico al de los feriados nacionales: el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100% sobre el salario habitual. El Ministerio de Trabajo subraya que la modalidad de liquidación es uniforme en todo el país y para todas las categorías comprendidas, aplicándose sobre el salario de convenio correspondiente a la categoría laboral.

En 2025, el Día del Empleado de Comercio será el lunes 29 de septiembre

Foto: Cámara Argentina de Comercio



El cumplimiento de este esquema es fiscalizable por las autoridades laborales nacionales y provinciales. El trabajador puede reclamar la remuneración correspondiente y el pago doble en caso de cumplir tareas en la jornada especial.

Este pago doble es un incentivo legal para que los comercios evalúen cuidadosamente la necesidad de abrir sus puertas, promoviendo priorizar el descanso de sus empleados. En la práctica, pocas empresas optan por mantener operativos sus locales en un día destinado a la conmemoración y descanso, pero la posibilidad existe para aquellos sectores con alta demanda o servicios esenciales.

