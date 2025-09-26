Cafayate: Imputan a mujer por incumplir la cuota alimentaria de sus cuatro hijos

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a una mujer mayor de edad por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, luego de que su expareja denunciara que no abonaba la cuota alimentaria de sus cuatro hijos menores, quienes están bajo la tenencia del padre.

Según el denunciante, la mujer no asistió a la audiencia de mediación prevista para agosto de 2024 y desde entonces habría dejado de cumplir con los pagos acordados.

El incumplimiento se remonta a mayo de 2022, cuando se realizó la primera audiencia en el Centro de Mediación de Cafayate, donde la acusada se comprometió a restablecer el pago a través de una cuenta judicial.

El padre de los menores aportó documentación que incluye el certificado de discapacidad de uno de los niños, quien debe viajar a la ciudad de Salta para recibir tratamientos médicos, y sostuvo que la madre se desentiende de sus responsabilidades parentales.

Durante la audiencia de imputación, la mujer se abstuvo de declarar. Mientras tanto, las diligencias continúan a la espera de que el defensor oficial de la imputada realice las presentaciones correspondientes para avanzar hacia una resolución del caso.