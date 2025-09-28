Racing e Independiente quedaron a mano en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente igualaron este domingo sin goles en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

En un encuentro parejo, el Rojo tuvo dos goles anulados por fuera de juego de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral, a los 27 minutos del primer tiempo, y a los 12’ del segundo, respectivamente.