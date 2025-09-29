Productores reclaman la prórroga en la baja de retenciones

Desde la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) se reclamó hoy por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 tras alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un valor de $7.000 millones de dólares.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

En este sentido reconoció medidas positivas en el gobierno de Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

El segundo al mando de la entidad, José Colombatto, sostuvo que "fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente".