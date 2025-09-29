La mamá de Lara desmintió rotundamente el resultado de las autopsias: "Mi hija estaba..."

Estela, mamá de Lara Gutiérrez, pidió que dejen de culpar a las víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

Estela, la mamá de Lara Gutiérrez (15), desmintió esta noche el informe de las autopsias que recibió la prensa, dijo que su hija "estaba entera" y pidió que dejen de "estar culpando a las chicas" víctimas de un triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

La mujer habló con el móvil de A24, ubicado en la rotonda de la localidad de La Tablada, donde familiares de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara reclaman justicia por los asesinatos de las tres jóvenes.

Estela reclamó que la opinión pública "está culpando a las chicas" y contrapuso: "Acá fueron tres crímenes y tienen que ir por el objetivo de las personas que le hicieron esto a las chicas. Ya basta de estar hablando de las chicas. Empiecen a enfocarse en el objetivo de agarrar a las personas que fueron las culpables".

Respecto a su hija Lara, comentó que "era una niña hermosa con muchos sueños" y volvió a reclamar que "lo que están hablando y diciendo es una barbaridad de mentiras".

Respecto a los reclamos de familiares de Morena por no haber podido reconocer el cuerpo de la joven, Estela aclaró que no pasó por la misma situación: "Eso depende de cada uno, cómo se manejó con su chica. Yo sí tuve y vi la autopsia de mi hija y la pude ver a mi hija". En ese momento, denunció que son "mentira" los informes que trascendieron a la prensa, en los cuales circulaba la versión de que Lara había sufrido la mutilación de sus dedos y que la habían cortado una oreja antes de matarla. "No, es mentira, totalmente mentira. Mi hija estaba toda entera, no le faltaba nada", indicó.

En el momento en que iba a ser entrevistada por Eduardo Feinmann, la mujer pidió no responder más consultas y esgrimió emocionada: "No puedo más". Frente a la comprensión del periodista agradeció y pidió enfocarse en los asesinos de las jóvenes.

La declaración de la familia de Morena

En medio del profundo dolor que atraviesan las familias asesinadas en un brutal hecho que conmociona a Florencio Varela y a todo el país, una declaración pública reabrió esta mañana el debate sobre la transparencia de la investigación. El abogado que representa a la madre de una de las víctimas realizó declaraciones que contradicen la versión oficial y, además, denunció que hubo un intento de compra de silencio por parte de una autoridad provincial.

Estas revelaciones no solo sacuden la causa judicial, sino que también exponen un entramado de dudas, contradicciones y presiones políticas que mantienen a las familias en un estado de angustia permanente.

Uno de los puntos más sensibles del caso fue el estado en el que fueron hallados los cuerpos. Desde el inicio, distintas versiones circularon en medios y redes sociales, asegurando que las jóvenes habrían presentado mutilaciones y signos de violencia extrema.

Sin embargo, el abogado de la madre de Morena desmintió categóricamente estas versiones. “Las autopsias mostraron otra cosa. No estaban así como dijeron”, declaró en una entrevista radial, al ser la primera en poner en duda la información que se difundió durante las primeras horas del hallazgo.

El letrado explicó que incluso una de las madres pudo ver a las jóvenes y constató que las lesiones difundidas públicamente no coincidían con lo que vio. Esto abrió la polémica sobre la manera en que la información circuló y sobre la posible manipulación mediática de los hechos.

En medio de la confusión, las familias de las víctimas atravesaron no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso de la desinformación. La mamá de Morena expresó su indignación:

“¿Por qué dijeron tantas barbaridades? ¿Saben lo que tuve que soportar? Me destrozaron psicológica y moralmente”, afirmó, visiblemente afectada.

Además, denunció que jamás recibió una notificación oficial sobre el estado en el que se encontraba su hija. “No pude reconocer el cuerpo y tampoco me lo comunicaron”, sostuvo, denunciando un vacío informativo por parte de las autoridades que agudizó la angustia familiar.

Este silencio oficial, sumado a la circulación de rumores, dejó a las madres en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentando no solo el duelo, sino también la confusión y el impacto psicológico de versiones contradictorias.

El punto más explosivo de las declaraciones del abogado fue la revelación de que una figura vinculada al gobierno provincial habría intentado comprar el silencio de la familia.

“El jueves o viernes, una persona vinculada al gobierno provincial se acercó y ofreció plata para que la mamá de Morena no hable más”, aseguró el letrado, quien evitó dar el nombre del supuesto funcionario o intermediario.

La despedida en redes de la familia de Lara

El dolor sigue latente en Florencio Varela. Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco que conmocionó a la localidad bonaerense, compartió en sus redes sociales un video inédito de la fiesta de 15 años de la adolescente y emocionó a todos.

En el posteo, que rápidamente se viralizó, la joven escribió: “Lara por siempre. Te recordaremos como la Reynita que eras, mi hermosa. No caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”.

Las imágenes muestran distintos momentos del festejo, realizado en noviembre del año pasado en una quinta alquilada. Se la ve a Lara bailando, disfrutando dentro de una pileta, luciendo un vestido blanco de quinceañera e incluso tomando alcohol junto a sus amigos.

La celebración incluyó música, mesas para los invitados, bebidas y un sector especial donde estaba ubicada la torta de cumpleaños. Para la familia, ese día quedó grabado como uno de los recuerdos más felices de la joven.

El crimen de Lara, de 15 años, sigue en investigación. Los investigadores trabajan para detener a todos los implicados en el ataque, en especial a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el principal sospechoso y aún prófugo de la Justicia. /A24