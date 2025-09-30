Central Norte cierra su temporada en la Primera Nacional con la emotiva despedida de Magno

Central Norte vivirá un domingo cargado de emoción: el histórico delantero Diego “Sacha” Magno se despedirá del fútbol profesional vistiendo la camiseta del Cuervo, cuando el equipo reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15:30 en el estadio Martearena, por la última fecha de la Primera Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que todos los partidos de la última jornada de la fase regular se jugarán en horario unificado, buscando garantizar transparencia y equidad deportiva. La programación se dividirá por zonas: los equipos de la Zona A jugarán el sábado y los de la Zona B, el domingo.

El duelo marcará dos momentos especiales para Central Norte: además de la emotiva despedida de Magno, el equipo dirigido por Pablo Fornasari cerrará su participación en la temporada 2025 de la Primera Nacional, con la mirada puesta en su regreso en 2026.

Se espera que el histórico delantero esté en el once titular y porte la cinta de capitán en su último partido con el club, en un encuentro que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.