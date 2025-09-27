Central Norte no pudo frente a Defensores de Belgrano

Deportes27/09/2025
defensorea

Defensores venció por 2-0 a Central Norte en el Juan Pasquale, gracias a los goles de Agustín Benítez y Enzo González. 

