Central Norte no pudo frente a Defensores de Belgrano

Central Norte no pudo frente a Defensores de BelgranoDeportes27/09/2025
Defensores venció por 2-0 a Central Norte en el Juan Pasquale, gracias a los goles de Agustín Benítez y Enzo González.
¡ARRIBA EL DRAGÓN!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2025
Con este lindo remate de Matías Benítez, Defensores de Belgrano le está ganando 1-0 a Central Norte. Miralo por TyC Sports Play acá: https://t.co/qSycUHwoQm 📲🖥️#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/F6Zr9UVKHA
¡LO LIQUIDA EL DRAGÓN!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2025
Enzo González aprovechó una mala salida del arquero de Central Norte y puso el 2-0 a favor de Defensores de Belgrano. Miralo por TyC Sports Play acá: https://t.co/qSycUHwoQm 📲🖥️#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/eC4UgeCmFf
