Junto al intendente de Orán, el gobernador entregó 158 escrituras

El gobernador Gustavo Sáenz junto al intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, entregó 158 escrituras a familias de distintos barrios de la localidad. Algunas de ellas esperaron más de diez años para tener el título que las convierte en dueñas legítimas de la vivienda.

La entrega de los títulos, que contó también con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero, se realizó en el marco del plan de regularización dominial de viviendas que realiza el Gobierno en cada rincón de la provincia. De esta manera, hoy son casi 1.800 escrituras entregadas en lo que va del año.

Durante el acto desarrollado en la Casa del Bicentenario en Orán, el Gobernador enfatizó el significado de la entrega de títulos de propiedad: “Es un sueño cumplido sobre todo para familias que esperaron años” dijo y destacó que “cada ladrillo puesto con la angustia de no ser dueño se transforma hoy en la certeza de la propiedad”.

Aseguró que la entrega de escrituras es una política de Estado con un criterio absolutamente federal. Así ya son más de 6.500 títulos en la provincia.

El gobernador se refirió a que muchas veces la tardanza en regularización dominial se debió “a la ineficiencia del Estado que permite que familias esperen hasta 40 años por su título”. En otro punto destacó: "tenemos muy en claro que para nosotros primero están los salteños, primero está Salta y las prioridades que ustedes tienen".

“En Orán necesitamos que se construyan más viviendas y que se invierta en más infraestructura urbana para poder dar la mejor calidad de vida a un montón de familias. Por eso con el gobernador Gustavo Sáenz seguimos gestionando recursos y es importante que los legisladores acompañen el pedido y la necesidad de la gente para que todos puedan tener una vivienda digna donde vivir”, resaltó el intendente Lara Gros.