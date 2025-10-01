Una facción de la hinchada de Central Norte le habría robado la moto a un joven

Policiales01/10/2025
Una familia salteña shockeada tras el violento robo que sufrió Gastón, un joven que había acudido a una entrevista laboral en el Centro Policial Sargento Suárez y terminó siendo atacado por integrantes de una facción barrabrava.

En diálogo con Multivisión Federal, su madre Graciela relató lo ocurrido: “Estamos solicitando testigos del robo, mi hijo se presentó a una oferta laboral y cuando salió sufrió una agresión de la banda 25, perteneciente a una facción de Central Norte. Ya lo habían reconocido antes de la reunión, pudo zafar y escapó”.

La mujer contó que la moto era fundamental para el día a día de su hijo: “Es una moto que utiliza solo para trabajar. Él tuvo un accidente hace unos años y ahora se levanta todos los días a buscar trabajo. Si bien tiene esa secuela del golpe, trata de alejarse cuando hay este tipo de problemas”.

Graciela aseguró que la denuncia ya fue realizada e identificó a uno de los acusados: “Le hicimos la denuncia al líder de la banda Claudio Lozano. Ellos tenían arma blanca, lo apuntaron y fueron hacia él, así que pedimos ayuda de la gente, pedimos cámaras”.

Con profunda angustia, la madre remarcó el esfuerzo de Gastón para salir adelante: “Él es un chico que se compró solo su moto, es un gran logro para una persona de este barrio”.

