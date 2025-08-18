Detuvieron a un tucumano por el violento robo en Santa Lucía

La Dirección General de Investigaciones, por medio del Grupo Investigativo del Sector 4A, estuvo a cargo de la investigación del violento robo en un local comercial en Barrio Santa Lucía.

Los hechos sucedieron la semana pasada cuando ingresaron al local y abordaron a una niña y una mujer apuntando con armas de fuego. Las imágenes provocaron enojo por parte de los vecinos ante la violencia aplicada.

Hoy se detuvo a un hombre de 48 años por el robo calificado. Se trata de un residente de Tucumán que tenía cuatro requerimientos judiciales de la Policía de esa provincia por: robo, robo agravado en banda y evasión.

El hombre fue detenido en la vía pública pero aún continúan las tareas investigativas continúan.