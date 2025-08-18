Detuvieron a un tucumano por el violento robo en Santa Lucía

Detuvieron a un tucumano por el violento robo en Santa LucíaPoliciales18/08/2025
La Dirección General de Investigaciones, por medio del Grupo Investigativo del Sector 4A, estuvo a cargo de la investigación del violento robo en un local comercial en Barrio Santa Lucía.
Los hechos sucedieron la semana pasada cuando ingresaron al local y abordaron a una niña y una mujer apuntando con armas de fuego. Las imágenes provocaron enojo por parte de los vecinos ante la violencia aplicada.
Hoy se detuvo a un hombre de 48 años por el robo calificado. Se trata de un residente de Tucumán que tenía cuatro requerimientos judiciales de la Policía de esa provincia por: robo, robo agravado en banda y evasión.
El hombre fue detenido en la vía pública pero aún continúan las tareas investigativas continúan.
Te puede interesar
¡Indignante!: Se hacía pasar por empleado municipal y le robaba a los abuelos
InformateSaltaPoliciales17/08/2025
Detienen a hombre de 40 años por robo de elementos valuados en más de 30 mil dólares
InformateSaltaPoliciales17/08/2025
Lo más visto