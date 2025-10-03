¿Cuáles son las consecuencias del consumo de Tusi? La droga por la que se cometió el triple femicidio

Salud03/10/2025
Tusi es el nombre de la droga por la que habrían muerto las tres mujeres en Buenos Aires, también es conocida como cocaína rosa.

La droga ya ha generado preocupación de los especialistas en Argentina y otros países, porque en algunos casos se desconocen con exactitud los elementos que la componen.

El tusi puede incluir cocaína, anfetaminas y ketamina, todas drogas que actúan a nivel cerebral alterando la disponibilidad de ciertos neurotransmisores que afectan rápidamente el estado mental y el comportamiento de las personas.

El consumo de sustancias como el tusi puede generar efectos a corto y largo plazo. Puede haber efectos cardiovasculares, cambios en la presión arterial y latidos del corazón. Y, además se exacerban los efectos si se combina con otras drogas y alcohol.

Riesgos agudos por el consumo de tusi:

  • Cambio importante en el comportamiento.
  • Desinhibición conductual.
  • Impulsividad.
  • Cambios de ánimo.
  • Insomnio.
  • Ansiedad.
  • Ideas fuera de la realidad (pensamientos psicóticos) y alucinaciones.
  • En casos severos, convulsiones y problemas cardiacos súbitos.

También puede generar riesgos de problemas persistentes:

  • Adicción a la droga.
  • Trastornos del ánimo.
  • Cuadros psicóticos persistentes en personas susceptibles.
  • Trastornos del sueño.
  • Daño cognitivo.
