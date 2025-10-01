Qué es el “tusi”, la droga sintética vinculada al triple crimen en Florencio Varela

El triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela volvió a poner en el centro de la escena a una droga que en los últimos años se expandió en las fiestas y en ciertos sectores juveniles: el tusi, también conocido como la “cocaína rosada”.

Una droga de moda, pero muy peligrosa



El tusi no es una sustancia única, sino una mezcla sintética que puede contener cocaína, ketamina, anfetaminas y otros componentes variables. Por eso, los especialistas advierten que su consumo es altamente riesgoso: no se sabe con exactitud qué contiene cada dosis ni en qué concentración.

Efectos inmediatos y a largo plazo



Entre los efectos a corto plazo que genera están:

Cambios bruscos de ánimo y conducta.

Desinhibición e impulsividad.

Insomnio, ansiedad y alucinaciones.

Riesgo de convulsiones y problemas cardíacos.



A largo plazo, el consumo puede derivar en:

Adicción severa.

Trastornos de sueño y del ánimo.

Cuadros psicóticos persistentes.

Daño cognitivo.

Jóvenes, el grupo más expuesto



Médicos y psiquiatras advierten que los adolescentes son especialmente vulnerables, ya que muchas veces subestiman los riesgos de estas sustancias. La falta de información y la permisividad hacia el consumo de alcohol y drogas potencian ese peligro.

El vínculo con el caso de Florencio Varela



Las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela eran consumidoras habituales de tusi, según confirmaron fuentes judiciales. El hallazgo estremeció a la comunidad y volvió a encender alarmas sobre el avance de las drogas sintéticas en el país, su consumo en fiestas privadas y la ausencia de control sobre su composición.