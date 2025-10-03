El TC2000 podría volver en noviembre a Salta: Comenzaron obras en el Autódromo

La Dirección de Vialidad de la provincia realizó trabajos de mantenimiento en el autódromo Martín Miguel de Güemes. Las máquinas viales trabajaron en la reparación de 690 metros cuadrados, que incluyen la pista y la limpieza del predio.

El pedido hecho por las autoridades del Auto Club Salta permitió que la pista continúe siendo parte del zonal del NOA. Desde el gobierno provincial hicieron hincapié en que los trabajos se concentraron en la zona de curvas, donde el pavimento presentaba mayor deterioro, incluso con la presencia de baches.

Sin embargo, la optimización total del circuito estaría lista para finales de octubre. En diálogo con FMAries, el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, detalló que hay tratativas para que el TC2000 compita en el lugar a fines de noviembre.

El director remarcó que “por un pedido de la gente del autódromo, con la municipalidad estamos haciendo repavimentación: hemos hecho limpieza, perfilamos, arreglamos algunos badenes, limpiamos desagües, y la semana que viene vamos a comenzar a pintar la línea perimetral”.

“Vino Forlán, recorrió el circuito completo y nos indicó los lugares donde hacía falta carpeta asfáltica nueva. Hay que tenerlo listo 15 días antes de la carrera para que vengan con los preparativos”, finalizó.