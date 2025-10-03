Ruta 34: Una camioneta intentó saltar un control de Gendarmería y causó un siniestro vial

Esta tarde se conoció que una VW Amarok plateada intentó saltarse un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 34 entre Urundel y Colonia Santa Rosa, el conductor adelantó a una fila de vehículos por la banquina y cuando buscó reingresar a la ruta terminó impactando a un camión.

De inmediato los oficiales de gendarmería que ya se encontraban en persecusión buscaron que el hombre descienda de la camioneta, primero se acercaron apuntando con sus armas y luego intentaron derribar las puertas del rodado.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales intentó eludir a los uniformados, el hecho se encuentra bajo investigación y en las próximas horas se espera que trascienda más información.