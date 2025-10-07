ARA San Juan: Advierten que el juicio en la provincia de Santa Cruz “favorece la impunidad” y apelarán la decisión ante la Corte

Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, cuestionó la decisión del Tribunal de Casación que definió que el juicio por el hundimiento del submarino se realice en Río Gallegos, Santa Cruz. Denunció que la medida “invisibiliza” la causa, complica la presencia de los familiares y evita profundizar en las responsabilidades políticas que podrían alcanzar a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Tagliapietra confirmó además que apelará esa decisión ante la Corte Suprema. El fallo del Tribunal de Casación, que zanjó una disputa de competencia judicial, generó malestar entre los familiares de las víctimas, que reclamaban que el proceso se realice en Mar del Plata.

“Es una resolución llamativa, porque los tres jueces coinciden con mis argumentos, pero dos de ellos igualmente dicen que el juicio se haga en Santa Cruz”, expresó Tagliapietra en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar.

Según explicó, los magistrados argumentaron que el expediente ya se encuentra en esa jurisdicción y que trasladarlo podría demorar el proceso, algo que él calificó como una excusa: “Los expedientes están 100% digitalizados desde la pandemia. Mandarlo a otro tribunal no genera pérdida de tiempo de ningún tipo”, sostuvo.

ARA San Juan: Tagliapietra apelará ante la Corte Suprema la decisión de realizar el juicio en Santa Cruz.

El abogado advirtió además que la medida “atenta contra el acceso a la justicia de los familiares”, ya que la distancia de más de 2.000 kilómetros entre Buenos Aires y Río Gallegos haría imposible seguir de cerca las audiencias: “Será un juicio largo, con cientos de testigos. Es material y económicamente imposible para nosotros viajar tantas veces”, lamentó.

“Nos quieren invisibilizar”

Tagliapietra cuestionó con dureza la decisión de una de las querellas -la encabezada por la abogada Valeria Carreras- de apoyar que el juicio se haga en Santa Cruz.

“Ella cuenta con el respaldo económico de (Fernando) Burlando, y eso le permite afrontar los costos. Pero me pregunto: ¿qué tiene de especial el Tribunal Federal de Río Gallegos para decir que allí se hará mejor justicia que en Mar del Plata?”, planteó.

Según el letrado, el traslado de la causa a una provincia alejada del epicentro del caso “favorece la invisibilización del juicio” y deja a los jueces “más permeables al poder político. "Desde el primer momento intentaron acallar el caso. Si no hubiera sido por los medios periodísticos, el poder político habría logrado que todo quede oculto. Gracias a la visibilidad pública pudimos encontrar el submarino”, recordó.

“Nos quieren conformar con la cabeza de 4 oficiales”

El abogado también cuestionó la falta de avances en la investigación y señaló que el juicio se limitará a cuatro oficiales de la Armada imputados por “estrago culposo”, una figura penal menor. “Sus responsabilidades existen, pero no son los máximos responsables. Nos quieren conformar entregando en bandeja la cabeza de estos cuatro oficiales”, dijo.

En ese sentido, denunció que “no se investigó para arriba” y que ni Mauricio Macri ni Cristina Fernández de Kirchner fueron llamados a declarar, pese a las responsabilidades políticas que, según él, deben ser analizadas.

“Está probado que los trabajos de media vida (mantenimiento del buque) no se hicieron correctamente. Se instalaron equipos no aptos para un submarino. Y durante el gobierno de Macri hubo graves falencias en el mantenimiento. Ambos deberían ser investigados”, afirmó.

“Nos están vendiendo humo”

A siete años del hallazgo del submarino, Tagliapietra señaló que aún no se convocó ningún equipo de expertos para analizar las más de 60 mil fotos y seis horas de video en alta definición obtenidas en el fondo del mar. “No hay un solo perito designado. No se conformó un equipo técnico ni se invitó a países con experiencia en accidentes marítimos”, criticó.

El abogado recordó que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado a la jueza de instrucción realizar esas pericias, pero nunca se cumplieron. “Queremos certezas sobre lo que pasó. Sin eso, todo es humo. Y estoy podrido de que nos vendan humo desde el primer día”, expresó con frustración.

Entre las hipótesis que siguen circulando entre algunos familiares, Tagliapietra mencionó la posibilidad de que el submarino haya sufrido un ataque externo, una teoría que —según explicó— sólo podría confirmarse o descartarse con pericias técnicas serias.

“Muchos familiares y parte de la opinión pública creen que el ARA San Juan fue atacado, tal vez por fuerzas extranjeras. Si eso fuera así, los fallos de mantenimiento no tendrían relación directa con el hundimiento”, señaló. Por eso insistió en que se realicen los estudios científicos sobre las imágenes y restos del submarino: “Necesitamos establecer con certeza los motivos del siniestro; sin esa verdad, todo el juicio carece de sentido”, advirtió.

Finalmente, advirtió que sin esa prueba técnica el proceso corre el riesgo de terminar en impunidad: “Así como está, el juicio va a terminar con los acusados absueltos. Nos falta el eslabón que conecte sus acciones con el hundimiento. Sería una vergüenza nacional”.

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Fue hallado un año después a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del golfo San Jorge. El proceso judicial apunta a determinar las responsabilidades penales y políticas por el hundimiento, aunque a siete años del hecho, las pericias clave aún no se realizaron y la causa continúa sin avances sustanciales.