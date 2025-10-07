Sorpresa en "La Voz Argentina": Qué pasa este martes con el programa

Los seguidores de La Voz Argentina vienen de quedarse sin programa durante varias noches, aunque pueden quedarse tranquilos que sigue este martes luego del inicio, el lunes, de los "Cuartos de Final", con más presentaciones y definiciones.

En pleno éxito y cuando parecía que iba de domingo a jueves, el programa viene cancelando las galas de los viernes y domingos, además de otras por diversos compromisos de Telefe.

De todos modos, este martes el ciclo sigue en su horario habitual de las 21.45 horas, con la definición de la nueva etapa, con los últimos cuatro participantes de los equipos Miranda! y Soledad Pastorutti.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.