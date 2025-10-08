¡Orgullo total! Hoy se celebra el Día de la Bandera de Salta, ¿conocés sus significados?

Este 8 de octubre, Salta celebra con profundo sentido de pertenencia el Día de su Bandera Provincial, fecha elegida para resaltar su símbolo recordando un hito histórico que se remonta a 1814, cuando el Director Supremo Gervasio Posadas dictó el decreto que marcó la creación de la Provincia.

Este emblema, cargado de historia, coraje e identidad cultural, es una invitación constante a sentir el orgullo por la tierra gaucha y a recordar a aquellos que lucharon valientemente por la independencia. ¿Conocés la historia del emblema? ¿Sabés qué significan sus partes?

El diseño de la bandera, adoptado oficialmente en 1997 tras un concurso ganado por alumnos de la Escuela Nicolás Avellaneda, logró condensar los símbolos más representativos de la identidad salteña. Su campo principal está formado por el color del tradicional poncho salteño, un tono gules o burdeos, similar al que utilizaban los valientes "Infernales" que acaudilló Martín Miguel de Güemes.

La simbología de la enseña es rica y profunda. El campo principal de color rojo-burdeos está cruzado por dos bandas negras (sable), que simbolizan la firmeza y la fortaleza del pueblo salteño. En el centro, como pieza de honor, se ubica el Escudo de la Provincia, que lleva una estrella de plata de seis puntas.

Esta estrella representa la espuela gaucha o "nazarenas", un símbolo que evoca el coraje de los soldados de Güemes y que le fue otorgado al General en 1817. Dentro de esta espuela brilla un sol de oro con 12 rayos flamígeros y 12 rectos, el cual simboliza los importantes servicios que Salta brindó a la independencia nacional.

Rodeando el escudo central, se disponen 23 estrellas doradas, una por cada departamento de la provincia. Estas estrellas actúan como un poderoso símbolo de la unidad territorial y el espíritu federal que caracteriza a Salta, abrazando a cada rincón de esta tierra con la misma identidad histórica.

El Día de la Bandera es una oportunidad para que los salteños se unan en la celebración de sus raíces. Según lo establece la Ley, este pabellón debe ondear en todos los organismos públicos y se permite su uso a particulares, entidades culturales y deportivas, invitando a todos a llevar con honor y patriotismo el emblema que evoca la valentía, la cultura y la historia inquebrantable de Salta.