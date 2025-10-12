Escándalo en Cataratas del Iguazú: Wanda Nara presumió que cerraron una pasarela solo para ella, sus hijas y su novio

La conductora mostró fotos y evidencia que confirmó que pudo disfrutar de la Garganta del Diablo en primer plano y sin turistas alrededor.

Wanda Nara terminó de grabar los primeros episodios de MasterChef y emprendió un viaje con sus hijas. El destino elegido fue Misiones, donde ya pudieron disfrutar de las imponentes Cataratas del Iguazú. En sus redes, presumió que no hizo fila para disfrutarlas ni se rodeó de turistas: cerraron una pasarela exclusivamente para ellas tres y Martín Migueles, su nuevo novio.

Fue la mismísima conductora quien lo confirmó con una foto, donde las nenas que tuvo con Mauro Icardi posaron de espaldas mientras contemplaban la magnitud de semejante maravilla natural.

En otro posteo, Wanda también mostró que se metió en una cascada y el atuendo que eligió para refrescarse dio que hablar: se puso un corpiño blanco y un pantalón claro. “No se anima a posar con la bikini”, “Siempre haciendo el ridículo”, “Qué groncha”, “Se contaminó el agua con su presencia”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron sobre su viaje aventurero.

Wanda Nara dijo que cerraron una pasarela de las Cataratas del Iguazú solo para ella, sus hijas y novio.

Varios usuarios también se quejaron de que nunca se lleva de vacaciones a los nenes que tuvo con Maxi López, que se habrían quedado con el exjugador de River Plate en Buenos Aires. El actual empresario deportivo abandonó Europa de forma temporal para participar de MasterChef, ya que los chicos querían tenerlo cerca.

El look de Wanda Nara para darse un chapuzón en Misiones.

Una nueva foto de Wanda Nara despertó críticas de los haters sobre su presunta falta de higiene

Wanda Nara se convirtió en el blanco de los haters luego de promocionar productos faciales y ardió Troya. A la mediática le llovieron mensajes sobre el aspecto de su cabello y varios usuarios insistieron en que tiene problemas de higiene personal. “Lavate el pelito”, “Raro ese pelo”, “Hay que ponerse las cremas con la cara limpia”, “Sos Moni Argento”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

También le preguntaron “quién le hizo la carita”, ya que la vieron algo cambiada. En lo que va del año, le adjudicaron una liposucción, dermolipectomía y reducción mamaria, cirugías que ella desmintió cada vez que pudo, aunque las cicatrices que expuso confirmarían esos pasos por el quirófano. /TN