Conejos, gallinas y hasta perritos: Denuncian venta ilegal de animales en la feria de Solidaridad

Un hecho que preocupa a vecinos de la zona Sudeste y que debe ocuparnos como sociedad es el que se estaría dando en la popular feria de B° Solidaridad.

Desde allí algún vecino tomó un video donde se observan conejos, cobayos, gallinas ponedoras, patos, gallos y hasta perritos, ofrecidos dentro de pequeñas jaulas por distintos feriantes.

Si bien ahora surgió este video que fue publicado por De Frente Salta, los vecinos reconocieron que esta práctica se viene dando hace tiempo y que no se observa control alguno por las autoridades competentes.

Cabe recordar que la Feria de Solidaridad es uno de los espacios más concurridos de la zona sudeste y suele funcionar los fines de semana, con una amplia variedad de puestos de alimentos, ropa y productos usados.