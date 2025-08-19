¡No va más! Orán anunció que prohíbe la venta y exhibición de animales

La Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán ha implementado una nueva normativa que prohíbe la venta callejera de animales en toda la jurisdicción. La medida alcanza a la instalación de puestos temporales o permanentes, así como a la exhibición de animales para números artísticos o de destreza.

La prohibición incluye a mascotas domésticas, animales domesticables, silvestres o salvajes que se encuentren en cautiverio. El objetivo de la normativa es regular una actividad que carecía de controles sanitarios y de bienestar animal, y que representaba un riesgo para la salud pública.

La Municipalidad, a través de sus dependencias, ahora está facultada para decomisar o secuestrar los animales y los elementos que se encuentren en infracción. La medida busca terminar con la venta y exhibición de animales en la vía pública, una práctica que ha sido motivo de denuncias por parte de proteccionistas y vecinos.

En caso de que los infractores se nieguen a cumplir con la nueva ordenanza, la municipalidad o la dependencia competente podrán solicitar el uso de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones. Esto garantiza que la medida se aplique de manera efectiva y que la prohibición no sea ignorada por los comerciantes.