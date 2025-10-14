Noce cruzó a los hinchas: “En vez de criticar detrás de un teclado, hay que venir a la cancha"

Tras la escasa concurrencia en el último partido como local, el entrenador de Juventud Antoniana, Germán Noce, habló sin filtros y dejó un mensaje directo a los hinchas.

En diálogo con InformateSalta, el técnico afirmó: “Creo que hemos encontrado una regularidad jugando en casa. Eso debería motivar a toda la gente, especialmente a los hinchas de Juventud, esos que critican compulsivamente en redes sociales. Tienen que venir a la cancha, hacerse socios y apoyar de verdad”, expresó con firmeza.

Noce también valoró el esfuerzo de la dirigencia y cuestionó las críticas sin fundamento: “Desde un telefonito cualquiera puede putear y decir lo que quiera, pero no saben el sacrificio que hay detrás. La dirigencia está haciendo un trabajo enorme para levantar un club que estaba muy golpeado”, remarcó.

El técnico se mostró comprometido con el proyecto y destacó el esfuerzo del plantel: “Estos pibes se matan en cada partido, incluso de visitante, y lo hacen con mil problemas económicos encima. Nosotros damos todo para dejar al club en lo más alto. Por eso, en vez de criticar detrás de un teclado, hay que venir a la cancha y colaborar con lo que se pueda. Es muy fácil ser hincha cuando el club está en Nacional B o en Primera División. Ahora es cuando más necesitamos que se hagan socios para que Juventud crezca”, aseguró.

Por último, dejó un mensaje de unión: “Digo ‘necesitamos’ porque yo también me pongo la camiseta del club. Tiramos todos para el mismo lado. Que se queden tranquilos: siempre salimos a ganar en todas las canchas.”