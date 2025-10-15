Policías retirados marcharán en el centro para exigir justicia por la muerte de Cordeyro

Policías retirados de la provincia de Salta convocaron a una marcha para este miércoles 15 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico, con el fin de exigir justicia por la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro.

La convocatoria busca visibilizar el pedido de una investigación profunda y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Cordeyro, hallado sin vida el sábado 11 de octubre en cercanías del cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.

Cordeyro había sido reportado como desaparecido el jueves 9 de octubre y, tras tres días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin signos de violencia.

Según el informe preliminar de la autopsia, la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. La investigación está a cargo del fiscal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.