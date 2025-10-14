Se creó una Unidad Fiscal para investigar la muerte de Vicente Cordeyro

El Procurador General de la Provincia de Salta, Dr. Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro.

La Unidad estará conformada por los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, bajo la dirección del Fiscal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.

También se informó que se aparta de la causa al fiscal penal N° 2, Gabriel González, a cargo de la investigación del equipo fiscal que lleva adelante la acusación contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, en representación del Ministerio Público Fiscal.



El comisario Vicente Cordeyro mantenía un vínculo con el imputado Adrián Guillermo Saavedra, ya que era el padre de una de sus nietas.

La decisión se tomó “a fin de garantizar la objetividad, conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal, y considerando la necesidad de despejar cualquier atisbo de desconfianza o malestar que pudiera generarse, se busca asegurar una tutela judicial efectiva, desprovista de cualquier circunstancia que pudiera menoscabar el valor justicia y la recta administración de justicia”, expresaron desde el Ministerio Público.