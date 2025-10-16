Caso Cordeyro: "Está faltando información concreta sobre cómo fue hallado el cuerpo”

Ayer, familiares, amigos y vecinos marcharon por las calles de la ciudad para exigir justicia por el excomisario Vicente Cordeyro, hallado muerto en circunstancias aún poco claras en la localidad de San Lorenzo.

Al respecto, el oficial retirado Marcelo Balderrama, en FM Profesional, pidió mayor transparencia en la investigación y advirtió que “falta información concreta sobre cómo fue hallado el cuerpo”.



Balderrama sostuvo que la información difundida hasta el momento resulta “poco clara y en cierta manera poco creíble”.

No obstante, valoró el pedido del procurador general Pedro García Castiella para que intervengan peritos especializados en criminalística de la Secretaría de Seguridad de la Nación.

“El apoyo de recursos técnicos puede dar un manto de transparencia y profesionalidad a la investigación”, expresó el oficial retirado.