El “Santo” prepara el once para el primer duelo ante Gimnasia de Chivilcoy

Por la tercera fase de la Revalida, Juventud recibirá a Gimnasia de Chivilcoy mañana, desde las 22:00, en el estadio Martearena.

En silencio, el “Santo” se prepara para una nueva jornada de la ronda de Revalida, tras su victoria ante Boca Unidos de Corrientes como local.

Para este compromiso, el entrenador Germán Noce sabe de la importancia de jugar en condición de local. En el estadio Padre Ernesto Martearena, Juventud Antoniana cosechó la mayor parte de sus puntos en el torneo, y el DT buscará aprovechar esa fortaleza para marcar la diferencia y encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta como visitante.

Ayer, Noce dirigió una breve práctica de fútbol en el estadio, donde probó al mismo once titular que venció a los correntinos en la fecha anterior.

Cabe recordar que Julio López continúa cumpliendo una sanción de tres partidos; ya cumplió uno y aún le restan dos fechas de suspensión.

Probable formación:

Matías Montero; Axel Carrión, Andrés Berizovsky, Ignacio Sanabria; Maxi Vargas, Martín Esparza, John Palacios, Luciano Viano; Mateo Mamani, Facundo Cruz y Juan Cruz Franzoni.