Desbaratan un presunto desarmadero de motos en B° Siglo XXI

En una vivienda de B° Siglo XXI, se llevó adelante un amplio operativo policial, procediendo a un allanamiento vinculado al robo y venta ilegal de motorpartes.

Durante la mañana de este jueves, se produjo por una medida dispuesta por la Fiscalía interviniente tras el avance de una causa iniciada por el robo de una motocicleta, por lo que se realiza el secuestro de distintas partes de motos presuntamente vinculadas al hecho.

El martes se detuvo al autor principal del delito luego del seguimiento efectuado por el Grupo Investigativo N°2 del barrio Santa Ana.

“Estamos complementando una medida dispuesta por la Fiscalía por el robo de una motocicleta. Se procedió a la detención del masculino y continúa el allanamiento del inmueble", informaron fuentes del operativo a Que Pasa Salta.

Con las investigaciones pertinentes en marcha, se busca determinar cuántas personas estarían involucradas y si el domicilio allanado funcionaba como centro de acopio o desarme de motorvehículos.