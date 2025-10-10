Tras allanar cinco viviendas en simultáneo, detienen a cuatro personas y secuestran más de 300 dosis de droga

Tras allanar cinco viviendas en simultáneo, detienen a cuatro personas y secuestran más de 300 dosis de drogaPoliciales10/10/2025InformateSalta
Las investigaciones estuvieron a cargo de la División Investigación Narcocriminal de Metán. Allanaron cinco viviendas en Villa San José donde secuestraron más de 300 dosis de droga y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 2.
La Policía de Salta a través de la División Investigación Narcocriminal de Metán, culminó una investigación por comercialización de drogas con la detención de cuatro personas. El trabajo inició a raíz de una denuncia web.
Tras los elementos de interés reunidos durante la etapa investigativa, en la mañana de ayer con la autorización de los Juzgados de Garantías 1 y 2, irrumpieron de forma simultánea en cinco viviendas en Villa San José de Metán. Secuestraron 320 dosis de marihuana.
Intervino al Fiscalía Penal 1.