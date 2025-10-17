Día de la Lealtad Peronista: Por qué cada 17 de octubre se recuerda a Perón

Cada 17 de octubre, Argentina celebra el Día de la Lealtad Peronista, una jornada que recuerda la histórica movilización de 1945 en apoyo a Juan Domingo Perón y las políticas laborales que promovió como secretario de Trabajo.

Ese día, miles de trabajadores, sindicalistas y simpatizantes del naciente Partido Justicialista se concentraron en la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, detenido días antes en la Isla Martín García por el gobierno de facto de Edelmiro Farrell. La creciente popularidad del líder entre los trabajadores y la influencia de su compañera, Eva Perón, habían generado tensión en sectores militares que temían su poder político.

La movilización histórica mostró a una multitud rodeando la Casa Rosada, algunos incluso refrescándose los pies en la fuente de la plaza bajo el sol primaveral. La presión social surtió efecto: Farrell llamó a Perón, quien se dirigió al pueblo desde el balcón de la Casa de Gobierno, anunciando su decisión de dejar el cargo militar y presentarse a elecciones.

Menos de un año después, Perón fue elegido presidente por primera vez, iniciando un legado político que lo llevó a ocupar la presidencia en tres mandatos, con interrupciones por golpes de Estado y exilio, hasta su fallecimiento en 1974.

Desde entonces, el 17 de octubre quedó marcado en la historia como símbolo de la movilización popular, la lealtad al líder y la defensa de los derechos laborales en Argentina.