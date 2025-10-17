Desde el municipio aseguran que la obra de San Martín y Olavarría tiene un avance del 80%

Desde la Municipalidad de Salta se avanza en la ampliación del desagüe subterráneo y la instalación de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de lluvía y el funcionamiento del canal Coronel Vidt. Debido a la obra, el tránsito permanecerá cortado por aproximadamente otros 15 días.

El coordinador general de Obras Públicas Dante Colombo, detalló que “actualmente ya colocamos los premoldeados del desagüe pluvial duplicando así la sección para una mejor captación y drenaje del agua de lluvia”.

“Esta primera etapa se está desarrollando en la avenida San Martín y ya presenta un avance del 80 %”, destacó el funcionario, quien agregó que “luego procederemos a la reconstrucción de la calzada mediante tareas de hormigonado para poder habilitar el tránsito en aproximadamente 15 días”.

Mientras continúe el tiempo de la obra se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito; por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.