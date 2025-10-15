Salta Capital tendrá un sistema integral de videovigilancia urbana a cargo de la Municipalidad

La Municipalidad de la Ciudad de Salta, a través de la Subsecretaría de Contrataciones, aprobó el llamado a Licitación Pública para la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de videovigilancia urbana, con tecnología de última generación, infraestructura completa, servicio técnico permanente y provisión de conectividad en cada punto de monitoreo durante un período de 24 meses.

La medida se formalizó mediante la Resolución N.º 281/2025, en el marco del Expediente N.º 47065-SG-2025, impulsado por la Coordinación General de Modernización.

El presupuesto oficial asciende a $508.449.587,16, con reserva de crédito plurianual y financiamiento al 100% de contado con cada factura conformada mensualmente.

Además, se conformó la Comisión de Pre-adjudicación, integrada por el ingeniero Juan Sebastián Ibáñez de la Coordinación General de Modernización, Leandro Ramiro Torres de la Unidad de Financiamiento de Proyectos de la Jefatura de Gabinete y Marilina Barahona, asesora Legal de la Subsecretaría de Contrataciones. Dicho cuerpo tendrá a su cargo la evaluación técnica, económica y legal de las propuestas presentadas.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la seguridad urbana mediante un sistema moderno de monitoreo.