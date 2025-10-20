¡Cuidado! Exhibicionista acecha en El Carril y Chicoana: "Aparece de golpe y se ríe"

En ruta 33 en el tramo entre El Carril y Chicoana, vecinas denunciaron la presencia de un depravado exhibicionista.

Un pequeño Parque de la Salud y la ciclovía sería el territorio elegido por este sujeto que mostraría sus genitales al grito de “¡miren, miren!”.

Aparentemente el sujeto aparecería desde un campo con plantaciones de tabaco, se acercaría al alambrado procediendo a realizar su fechoría, causando pánico y preocupación.

Estos hechos no solo ocurren de noche sino también al amanecer cuando la zona es muy concurrida, además testigos describieron al hombre como un joven de barba corta, envuelto en una especie de poncho y con actitud agresiva.

“Aparece de golpe, se ríe y se esconde entre los árboles” dijeron a Valle de Lerma Hoy. Por ahora quienes circulan por la zona piden presencia policial y cámaras de vigilancia para evitar que la situación escale.

“Es un espacio para hacer deporte, no para vivir con miedo”.

A pesar de haber comunicado la situación al 911, el sujeto logró escapar antes de la llegada de los efectivos policiales.