“Agresivo, sádico y depredador”, el informe psicológico de uno de los acusados de quemar al perro

En Orán tuvo un hecho impactante que conmovió a toda la comunidad salteña, cuando dos hermanos quemaron a un perro y lo tiraron en una bolsa de consorcio por lo cual fueron condenados.

Si bien recibieron la pena de prisión de dos años y un año y medio, será efectiva de no cumplir con las normas de conductas que le establecieron en la sentencia.

Del expediente abierto por los delitos imputados a los hermanos Santiago y Matías Farfán, surgieron numerosas declaraciones testimoniales, entre ellas la de la psicóloga Ana Valeria Righetti, quien se encargó de confeccionar el perfil del mayor de los acusados.

“Personalidad neurótica, psicopática perversa, baja tolerancia a la frustración, marcada hostilidad, sadismo, destrucción, con severas dificultades para el control de los impulsos instintivos, tendencia a mentir y a la fabulación” revelaba su informe.

El paciente presenta una “patológica manifestación de agresividad, desadaptación y desajuste social, marcados rasgos sado-masoquistas, desajuste sexual y perfil depredador”.

Pese a la condena, los hermanos están en libertad, y ahora los vecinos deberán lidiar con los acusados.

Matías Farfán en particular, es el más denunciado, sobre todo por las vecinas del B° Primavera ya que en más de una oportunidad se aceró a ellas, ya sean grandes o niñas, e hizo exhibicionismo, algo que acostumbra a hacer.

Además, una de las víctimas contó que el sujeto le arrojó un cuchillo quedando incrustado en uno de sus pies: “Es un peligro, una pesadilla para los que viven en el pasaje”.

Otro testigo agregó: “Matías es el más violento, yo radiqué denuncia en dos o tres oportunidades por las agresiones de ellos hacia transeúntes, amenazan con machetes y cuchillos, las personas salen corriendo”.

También sostuvo que los vecinos deben sufrir pedradas en los techos de sus casas, llegando incluso a arrojarlas a sus vehículos: “Así que radique la denuncia, pero ellos siempre escudan en sus condiciones de drogadicción o alcoholismo”.

Otra testigo aseguró: “Ambos hermanos son muy agresivos, tienen problemas con sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas y amedrentan a los vecinos y generan conflictos. Todos los que andamos en la calle corremos peligro (…)”.

“No es fácil convivir con ellos, estamos corriendo peligro constantemente”, refirió otro vecino, quien sostuvo que, una noche, Matías intentó incendiar su casa con un trapo encendido.