Autorizaron a operar a una nueva empresa de rampas en el Aeropuerto de Salta

El Ejecutivo Nacional autorizó a la empresa Swissport Argentina S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales en tierra y de rampa en general en un primer paso para que la empresa pueda operar en el país.

La empresa podrá prestar servicios de rampa general y operaciones en tierra, como por ejemplo carga y descarga de equipaje, señalero, remolque de aeronave, en la provincia de Salta, en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

También podrá operar en otros 36 aeropuertos del país: Aeroparque, Rosario, El Palomar, San Fernando, San Rafael, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, Corrientes, Córdoba, San Martín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Catamarca, Esquel, Formosa, El Calafate, Cataratas del Iguazú, La Rioja, Jujuy, San Luis, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Puerto Madryn, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Trelew, Resistencia, Río Grande, Río Gallegos, Santa Rosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, San Juan, Ushuaia y Viedma.

La compañía se convierte en la octava empresa autorizada a operar servicios de rampa en el país, sumándose a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A. y Jet Handling FBO S.A., ya habilitadas.