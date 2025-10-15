Aerolíneas Argentinas en alerta: En 6 días fallaron los motores de dos aviones con pasajeros a bordo

La mañana del miércoles tenía condiciones climáticas favorables para el vuelo del Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, que debía unir el Aeroparque porteño de Jorge Newbery con el de Pajas Blancas en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, ni bien despegó, los pasajeros y la tripulación se llevaron un susto enorme porque, al realizar la maniobra, la aeronave tuvo una falla en uno de sus motores y perdió partes metálicas, por lo que debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Un video que circuló en redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por fuentes oficiales, muestra al Boeing a toda velocidad en la pista para despegar. Cuando levantó vuelo, se generó una explosión en el motor izquierdo, lo que causó una escena de pánico entre los 161 pasajeros a bordo.

Video que circula x WhatsApp muestra el despegue el avión de aerolíneas rumbo a Córdoba.

Se ve el problema del motor en el momento del ascenso. No tengo info del autor y lo espero para aclarar.

Se espera info de Aerolíneas con los hechos. El avión aterrizó en Ezeiza sin… pic.twitter.com/nArEzImDof — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) October 15, 2025

Desde la compañía comentaron que el vuelo AR1526 se dirigió a las 9.39 de este miércoles a la pista de Aeroparque para realizar la maniobra de despegue hacia la capital cordobesa. Mientras levantaba vuelo, el 737-800 matrícula LV-FSK presentó una falla en el motor izquierdo. Pero el susto de hoy fue casi calcado al que sucedió el jueves pasado, cuando otro avión de la firma estatal obligó a cerrar momentáneamente el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. El Boeing 737 debía despegar a las 7:25 de la ciudad patagónica con destino al Aeroparque metropolitano, pero presentó una falla en uno de sus motores mientras realizaba las maniobras de despegue. Su salida fue rápidamente cancelada y no hubo que lamentar heridos. La empresa explicó oficialmente, acerca del caso ocurrido en la mañana de hoy, que "la aeronave presentó una falla en el motor número uno, poco tiempo después de iniciar su despegue" y se investiga el origen del desperfecto. Además, afirmaron haber revisado la documentación interna y verificado que el motor estaba en condiciones normales y tenía el mantenimiento adecuado.

#URGENTE

Que pasa con el mantenimiento en @Aerolineas_AR 🇦🇷

La semana pasada un avion despegando de Trelew ,tuvo que abortar el despegue ,

Hoy , otro en #aeroparque el mismo motivo, le exploto un motor en pleno despegue , imposible abortar en aeroparque con la pista tan corta pic.twitter.com/NyJ6klDwPq — la exocet 🚀 (@pampaIIIpelis) October 15, 2025