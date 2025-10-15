Aerolíneas Argentinas en alerta: En 6 días fallaron los motores de dos aviones con pasajeros a bordo

Aerolíneas Argentinas

La mañana del miércoles tenía condiciones climáticas favorables para el vuelo del Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, que debía unir el Aeroparque porteño de Jorge Newbery con el de Pajas Blancas en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, ni bien despegó, los pasajeros y la tripulación se llevaron un susto enorme porque, al realizar la maniobra, la aeronave tuvo una falla en uno de sus motores y perdió partes metálicas, por lo que debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Un video que circuló en redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por fuentes oficiales, muestra al Boeing a toda velocidad en la pista para despegar. Cuando levantó vuelo, se generó una explosión en el motor izquierdo, lo que causó una escena de pánico entre los 161 pasajeros a bordo.

