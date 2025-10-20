5000 DNI esperan a ser retirados en el Registro Civil y poder votar el domingo

Este fin de semana son las elecciones nacionales, donde Salta elegirá tres representantes para la Cámara De Diputados y tres para la Cámara de Senadores. Para poder ejercer el derecho a voto, es necesario presentarse a votar con el DNI en mano.

Desde el Registro Civil informaron que aún quedan por ser retirados aproximadamente cinco mil ejemplares, los cuales están distribuidos en las sedes no sólo de Capital, sino también del interior de la provincia.



Las mayores cantidades de ejemplares se concentran en las delegaciones y oficinas de los departamentos o municipios con más habitantes, como son Capital, San Martin, Orán, Tartagal, Metan y Cafayate.

Para fomentar la entrega de los ejemplares se reforzará los horarios en las oficinas del organismo, en el interior y Capital de lunes a viernes.