¿Cuánto cuesta vacacionar en Brasil esta temporada?

Con vuelos cortos, nuevas conexiones directas desde la Argentina y precios variados, Río de Janeiro se mantiene como una opción cercana para el verano 2026.

Río de Janeiro se prepara para recibir turistas argentinos en la temporada de verano 2026. Su cercanía con Buenos Aires y Córdoba y la existencia de vuelos directos la convierten en un destino práctico para quienes buscan vacaciones de playa.

Según datos de Embratur, la llegada de visitantes argentinos a Brasil creció un 94% en los primeros siete meses de 2025, lo que motivó a las aerolíneas a reforzar sus rutas. Aerolíneas Argentinas, GOL y Flybondi ofrecen hasta tres vuelos diarios desde Buenos Aires y Córdoba.

Cuánto cuesta una semana en Río

El gasto promedio por persona varía según fecha, alojamiento y actividades, pero se estima entre US$ 1.200 y US$ 1.500 por una semana completa, incluyendo vuelos, hotel, comidas y paseos.

Tarifas promedio relevadas en octubre de 2025:

Vuelos ida y vuelta: desde US$ 450 desde Buenos Aires y US$ 520 desde Córdoba.

Alojamiento: hoteles de 3 estrellas en Copacabana o Ipanema desde US$ 80 la noche, con desayuno incluido.

Comidas: un almuerzo promedio cuesta entre 40 y 60 reales (unos US$ 7 a US$ 10).

Atracciones: subir al Cristo Redentor o al Pan de Azúcar cuesta entre 50 y 120 reales según el medio de transporte (US$ 10 a US$ 22).

En total, una pareja podría gastar alrededor de 15.000 reales (unos US$ 2.800) por una semana completa, aunque el monto puede variar según tipo de alojamiento y actividades contratadas.

Qué hacer en Río este verano

Río ofrece playas conocidas como Copacabana, Ipanema y Leblón, así como alternativas más tranquilas y naturales como Prainha, Grumari y Recreio dos Bandeirantes, recomendables para quienes buscan evitar las multitudes.

Entre las actividades turísticas más solicitadas se encuentran:

Subir al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar.

Recorrer la Escalera de Selarón y el Jardín Botánico.

Visitar el Museo del Mañana.

Observar la puesta de sol desde miradores como el Arpoador. /TN