Se investiga el origen del incendio en la Alcaidía que afectó a más de una decena de detenidos

El fiscal penal 1, Pablo Paz, inició una investigación para esclarecer las circunstancias del incendio ocurrido en el pabellón B1 de la Alcaidía General de Salta durante la noche del domingo 26 de octubre, que dejó 14 internos hospitalizados por quemaduras y cuadros de intoxicación.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y Bomberos de la Policía de la Provincia, en búsqueda de indicios que permitan determinar el origen del foco ígneo. Además, se dio intervención a Medicina Legal para la revisación de los internos afectados.

Según informó el fiscal Paz, seis de los internos permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras, mientras que el resto recibe atención médica por intoxicación por monóxido de carbono y lesiones menos graves.

Paz aclaró que todas las medidas pertinentes están en curso para el esclarecimiento del hecho y que, debido a la gravedad de lo sucedido, se girarán las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, conforme al artículo 186, inciso 4, del Código Penal, que establece penas para quien provoque un incendio poniendo en riesgo la vida de otras personas.





