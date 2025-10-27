¡Mirá el VIDEO! Familiares de internos atacaron a la Policía fuera de la Alcaidía

La noche del domingo y la madrugada del lunes se convirtieron en un escenario de caos y violencia en las inmediaciones de la Alcaidía Salta donde, tras el incendio registrado en el pabellón B1 de la cárcel, que dejó 16 internos heridos, numerosos familiares se concentraron en el lugar, protagonizando graves disturbios y arremetiendo contra el personal policial y penitenciario que buscaba contener la situación.

Los momentos de máxima tensión se vivieron cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando un numeroso grupo de personas se concentró frente al penal en medio de la desesperación por obtener información precisa sobre el estado de salud de sus seres queridos. La angustia escaló rápidamente a la violencia, cuando los manifestantes rompieron las vallas de contención y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los uniformados.

El operativo de seguridad, a cargo de efectivos del Servicio Penitenciario y la Policía de Salta, se vio desbordado por la agresividad de los familiares. Mientras se realizaban los traslados de los internos heridos hacia el Hospital San Bernardo y otras unidades sanitarias, la multitud exigía con insistencia la lista de los afectados y la de los detenidos que estaban siendo reubicados a la Unidad Carcelaria 1.

Pese a que se garantizó dar información, los familiares no quisieron esperar, suscitando malestar e histeria colectiva. Entre lágrimas y gritos, los familiares intensificaron sus reclamos, pidiendo desesperadamente saber si sus parientes estaban con vida, lo que dificultó la tarea de contención de los uniformados.

El clima de violencia se extendió hasta altas horas de la madrugada, no limitándose únicamente a los enfrentamientos con la Policía. Al respecto el medio DeFrenteSalta aseveró que algunos manifestantes comenzaron a impedir la cobertura periodística, dando cuenta del nivel de hostilidad presente en el lugar, la cual se transmutó en corridas, gritos, la rotura del vallado sustrayendo piezas con las cuales atacar a la Policía, entre otros hechos de gravedad.