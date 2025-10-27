Ya podés justificar la no emisión del voto

Fueron más de 36 millones de argentinos debián ayer 26 de octubre emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas nacionales. En este contexto el voto es obligatorio para argentinos nativos y por opción desde los 18 hasta los 70 siempre que fuguren en el padrón y tengan un documento habilitante. Aquellos que no hayan sufragado, ya pueden justificar su motivo o pagar la multa.

A pesar de ser una obligacion, existen varios motivos que pueden justificar la ausencia en el día de elecciones. Estos son:

Está a 500 kilómetros del lugar de votación. En este caso tiene que pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría.

En este caso tiene que pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría. No puede asistir por enfermedad o fuerza mayor, por lo que necesita un certificado médico.

Trabaja en un servicio público y debe realizar tareas durante los comicios. En este escenario el empleador le tiene que avisar al Tribunal Electoral al menos 72 horas antes de la votación.

Trabaja en la organización de la elección o es fiscal en una mesa distinta a la que debés votar.

En caso de no haber podido cumplir con el deber cívico, la no asistencia debe justificarse ante la Cámara Nacional Electoral o la Secretaría Electora que corresponda por domicilio dentro de los 60 días posteriores a la elección, una vez que el plazo vence se deberá abonar una multa.