Más de 350 mil salteños no fueron a votar en las elecciones legislativas

Tras los primeros resultados de las elecciones nacionales legislativas, con el 96,45% de las mesas escrutadas en Salta, se pudo notar un gran ausentismo de votantes.

En la provincia la participación llegó al 65,53%, votos de los cuales solo el 97,05% fueron válidos según datos oficiales, mostrando una baja concurrencia a los lugares de voto. Es decir, más de 350 mil salteños decidieron no emitir su voto.

De los votos el 9,55% de los salteños decidió votar en blanco, siendo un total de 67.852 de los sufragantes.

Los votos nulos, aquellos emitidos mediante boleta no oficializada, sumaron el 2,52% de los votos llegando a los 17.960.

El 0,23%, es decir 1.610 votantes, dieron voto recurrido, que son aquellos cuya validez o nulidad fue cuestionada en el escrutinio de mesa por algún fiscal, mientras que los votos impugnados fueron 1.680, siendo el 0,23%.

Esta baja concurrencia también se notó a nivel nacional, siendo la más baja desde 1983 alcanzando el 67,85%.