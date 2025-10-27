Ya se pueden comprar las entradas para el TC 2000 en Salta

Los próximos 22 y 23 de noviembre el Autódromo Martín Miguel de Güemes se vestirá de gala para recibir luego de 6 años al Campeonato Argentino de TC200. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Norte Tcket.

La última vez que el TC2000 visitó el circuito del Auto Club Salta (ACS) fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con el Toyota Corolla. Segundo fue Julián Santero con el Toyota Corolla cerrando el “1-2” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Leonel Pernía terminó tercero con el Renault Fluence del Renault Sport.

Este año los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia llegan por primera vez al trazado salteño para revolucionar con la 11º fecha del año el norte argentino junto al Zonal del NOA.

De esta forma se llevará a cabo la visita Nº8 de la categoría al “Martín Miguel de Güemes”, donde Matías Rossi es el máximo ganador con 2 victorias: ganó el 13 de abril de 2008 con Renault Megane y el 21 de julio de 2019 con Toyota Corolla.