Sáenz confirmó la vuelta del TC2000 a Salta: Será en noviembre

El gobernador Gustavo Sáenz, a través de sus redes sociales, confirmó el regreso del TC2000 a Salta. La carrera será en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

“El 22 y 23 de noviembre seremos sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000.La potencia y la tecnología del nuevo TC2000 llegan con sus vehículos SUV de 500 hp, los autos más rápidos del país” escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

“No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país” destacó el gobernador

Las obras para poner a punto el autódromo comenzaron semanas atrás.