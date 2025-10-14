Sáenz confirmó la vuelta del TC2000 a Salta: Será en noviembre

Sáenz confirmó la vuelta del TC2000 a Salta: Será en noviembreDeportes14/10/2025
El gobernador Gustavo Sáenz, a través de sus redes sociales, confirmó el regreso del TC2000 a Salta. La carrera será en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
“El 22 y 23 de noviembre seremos sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000.La potencia y la tecnología del nuevo TC2000 llegan con sus vehículos SUV de 500 hp, los autos más rápidos del país” escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.
“No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país” destacó el gobernador
Las obras para poner a punto el autódromo comenzaron semanas atrás.
¡VUELVE LA PASIÓN A SALTA! ¡VUELVE EL TC2000! 🏎️— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 14, 2025
Después de muchos años, el automovilismo nacional regresa al Autódromo Martín Miguel de Güemes.
