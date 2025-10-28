Rosario de Lerma: Incautaron 11 caballos que estaban sueltos

A través de un procedimiento realizado por personal del Departamento de Caballería se secuestraron 11 equinos que se encontraban en el interior de una finca de la localidad.

El secuestro se hizo tras una llamada al Sistema de Emergencias 911, quienes alertaron por la presencia de animales en una finca en Rosario de Lerma.

Los animales fueron trasladados a la base de Caballería y se solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.