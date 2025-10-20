Piden reforzar la tenencia responsable de animales en Salta: "Que la ley los obligue”

La preocupación por una tenencia más responsable de animales ha escalado en Salta, particularmente en Campo Quijano, tras una serie de graves episodios donde los animales fueron víctimas de maltrato o, por la desidia de sus dueños, causaron tragedias.

¿Cuál es la situación? El Tribuno enlistó una seguidilla de incidentes, que incluye un perro atropellado con saña, un motociclista muerto al chocar con un caballo y una joven atacada por un pitbull, entre otros casos que han encendido las alarmas y llevado a los proteccionistas a exigir: “Si la gente no es responsable, que la ley los obligue”.

En apenas unos días, se registraron recurrentes y análogos episodios que muestran una preocupante desidia social sobre la tenencia de mascotas. Los proteccionistas locales aseguran que la situación ya desbordó sus capacidades. Andrea, una de las referentes, sostuvo: "Estamos cansadas de rescatar, alimentar y curar animales que otros abandonan. No se trata solo de amor por los animales, sino de responsabilidad social".

Uno de los hechos de mayor crueldad ocurrió el 7 de octubre, cuando un hombre arrolló intencionalmente a un perro callejero que descansaba. La saña del atacante fue tal que, tras atropellarlo, el conductor dio marcha atrás y volvió a pasarlo por encima, ante los gritos de los vecinos que intentaron detenerlo.

Gracias a que el hecho quedó grabado en video, la Fiscalía de Rosario de Lerma, a cargo del doctor Daniel Alejandro Escalante, logró identificar al responsable, quien fue imputado por maltrato animal bajo la figura de "sufrimiento innecesario". Lamentablemente, pese al esfuerzo de proteccionistas y veterinarios, el animal no resistió las graves heridas y debió ser sacrificado.

La problemática de los animales sueltos, consecuencia directa de la irresponsabilidad, tuvo un resultado fatal. Apenas dos días después, el 9 de octubre, un motociclista perdió la vida tras chocar violentamente contra un caballo suelto en la Ruta Nacional 51, a la altura de Las Lomitas. El impacto fue tan fuerte que tanto el joven, que se dirigía a su trabajo, como el animal murieron en el acto.

A la lista de víctimas se sumó una adolescente en barrio Libertad, atacada por tres perros, entre ellos un pitbull. La joven, María José, relató que fue mordida en el tobillo y luego el pitbull la tiró de la bicicleta "y no me soltó más". La familia denunció que esos mismos perros ya atacaron a al menos diez personas y que el dueño nunca asumió responsabilidad, dejando un grave daño físico y psicológico en la víctima.

Ante esta alarmante seguidilla de casos, las organizaciones de rescate de Campo Quijano exigen medidas concretas: más campañas de esterilización, multas severas para los dueños negligentes y una verdadera política pública que haga cumplir la norma. "La tenencia responsable no puede depender solo del esfuerzo voluntario de un puñado de personas. Es una obligación que el Estado debe hacer cumplir y una responsabilidad que todos debemos asumir", concluyeron.