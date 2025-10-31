Medicamentos gratis para personas con discapacidad: Lo que tenés que hacer

Con demoras y restricciones para el acceso a la cobertura del 100% de medicamentos para jubilados y beneficiarios PAMI, hubo mucha preocupación de los pacientes, pero existe una herramienta legal que garantiza la cobertura completa para pacientes con enfermedades crónicas.

Esta herramienta es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y lo tienen que tramitar quienes tengan una enfermedad permanente o discapacitante.

Esto lo explicó la abogada Julia Toyos en FM Aries: “Con ese documento, la obra social está obligada por ley a cubrir el 100% del costo de los remedios”.

Si bien recomendó hacer el trámite en la sede de Mendoza y Jujuy en la capital salteña, pueden gestionarlo también en línea.

“El CUD permite acceder a medicamentos gratuitos y otros beneficios de la Ley Nacional de Discapacidad”.

Instó a los jubilados a no resignarse ante los rechazos o cupos en farmacias: “Hay que hacer los reclamos, entrar a la página de PAMI (…) si uno no reclama, los beneficios se pierden” finalizó.