Jubilados salteños celebran el fallo que restituye la cobertura total de medicamentos del PAMI

El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, resolvió que el PAMI deberá restituir la cobertura del 100% en medicamentos esenciales para todos sus afiliados en el país, una medida que fue celebrada por organizaciones de jubilados en todo el territorio argentino.

En diálogo con Informate Salta, José Luis Criado, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salta (AJPS), destacó el impacto positivo que tendrá la medida: "Nuestros asociados van a poder acceder a los medicamentos de una manera más económica”, dijo.

“Desde la Asociación de Jubilados celebramos el fallo"

Criado explicó que el contexto actual de los jubilados es crítico: “Las cooperaciones están prácticamente por el piso y los gastos que los jubilados necesitan para vivir son cada vez mayores”.

Además, recordó que las últimas disposiciones nacionales habían afectado fuertemente al sector: “Este gobierno, mediante varias medidas, recortó a través del PAMI la posibilidad del acceso gratuito a algunos medicamentos y empezó a cobrarles un porcentaje, lo que agravó la situación económica de cada jubilado”.