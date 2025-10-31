Orán: No le pasaba la manutención, se vengó y le rompió la moto

Sociedad31/10/2025
MOTO1

En San Ramón de la Nueva Orán, una mujer decidió atacar el vehículo de su ex pareja. De acuerdo al video que subió ConCriterioSalta la mujer advirtió al hombre: "Cuando le pases la plata a mi hijo, recién vas a tener libertad".

Lo que parece haber sido un conflicto por una manutención, se trasladó a las redes sociales cuando el video se comenzó a difundir y llegó hasta los medios de comunicación.

El hombre se habría retrasado en reiteradas ocasiones en los pagos de la manutención.

